رياضة | مرتضى منصور يعلق على فوز الزمالك الودي على سموحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 05:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يعلق على فوز الزمالك الودي على سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مرتضى منصور رئيس الزمالك عن سعادته بمستوى الفريق المميز الذي ظهر عليه أمام سموحة في المباراة الودية الأخيرة والتي فاز فيها الفريق الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بملعب معسكر الفريق في استاد برج العرب وسجل فيها الفريق أهدافه بالكامل في الشوط الأول.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديا في الخامسة غدًا الأربعاء على ملعب ستاد الجيش في برج العرب ضمن استعداداته لاستئناف منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز

Advertisements

وقال مرتضى منصور في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"الفريق حقق أهدافه الفنية والمعنوية من المباراة بعدما استطاع الفوز بنتيجة كبيرة في الشوط الأول منحت اللاعبين حافزا كبيرا في بداية رحلة بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يسعى فيها الفريق الأبيض إلى التتويج بلقبها لإسعاد ملايين الجماهير التي تنتمي للكيان".

وأضاف:"أطالب الجهاز الفني واللاعبين بضرورة الاستمرار في تقديم آداء ممتع في المباريات وهي السمة التي تعشقها الجماهير".

واختتم منصور تصريحاته قائلًا :" كافة إمكانيات النادي مسخرة لتحقيق الفريق كل طموحات الجماهير في كل البطولات".