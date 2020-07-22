شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكاف: اللجنة الطبية سترفض إقامة نصف النهائي ذهابًا وإيابًا لهذا السبب! والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بأن اللجنة الطبية بالكاف لم ترفض بشكل قاطع إقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بنظام الذهاب والإياب.

لجنة الأندية عقب اجتماعها أمس الاثنين، رفعت توصية للمكتب التنفيذي للكاف، بالعودة لنظام الذهاب والإياب، بدل من لعب مباراتي نصف النهائي من مواجهة وحيدة.

وأشار المصدر في تصريحاته، بأن اللجنة الطبية ربطت رفض العودة للنظام القديم –الذهاب والإياب- بتطور انتشار فيروس كورونا في مصر والمغرب.

وفسر المصدر، بأن الوضع الحالي مُستقر إلى حد كبير في البلدين؛ ولكن في حالة انتشار الفيروس بصورة كبيرة في مصر والمغرب، سترفع اللجنة الطبية حينها تحفظ رسمي على العودة لنظام الذهاب والإياب.

ويلعب الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء المغربيين، على الترتيب، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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