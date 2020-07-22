شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدعو القدامي والرموز لجلسة في النادي 7 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور الدعوة لقدامي ونجوم ورموز النادي لجلسة بمقر ناديهم يوم الجمعة 7 أغسطس المقبل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك .
وقال منصور: علي نجوم الزمالك ورموزه الوقف خلف ناديهم ودعم ناديهم في الحرب التى يتعرض لها مؤكدا انه كرئيس للنادي يفوض الثلاثي محمود ابو رجيلة وجمال عبد الحميد وأيمن منصور بتنبي المبادرة وتوجيه الدعوة لزملائهم السابقين والحاليين للاجتماع داخل بيتهم وناديهم ومناقشة كافة الأمور الخاصة بناديهم والوقوف خلفه في قضيته لاستعادة لقبه المستحق "نادي القرن"
وأكد رئيس الزمالك أنه لا يطلب من احد مساندته بشكل شخصي وقال: انا كمرتضي منصور كفيل بمواجهة دول بمفردي مثل تركيا وقطر ولست بحاجة لدعم من احد ويكفيني وقوف جمهور الزمالك معي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يدعو القدامي والرموز لجلسة في النادي 7 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.