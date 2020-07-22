شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: 130 مليون جنية تنعش خزينه الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن وجود فائض في خزينة النادي يتجاوز الـ130 مليون جنية من بينهم 50 مليون جنية حالية بالنادي و80 مليون جنية من التهافت من الاعضاء على الاشتراك في فرع نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر الذي شهد اقبالا غير طبيعي من كافة اطياف الشعب المصري.

وقال منصور في تصريح خاص للمصري اليوم الزمالك دائما وأبدا سيد قراره وبات لدينا القوة الكافية لمواجهة أي تربص أو مخططات ضد النادي،

وتابع: دفعنا اليوم القسط الأخير من أرض 6 أكتوبر للرد على المشككين خصوصا وان موعد القسط الأخير لم يحن توقيته بعد.