شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: لن نسمح لأصحاب الأفكار الخبيثة بأحداث وقيعة داخل الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق انه داعم ومساند بقوة لناديه ورئيسه المستشار مرتضي منصور وانه يقف بكل قوة خلف إدارة النادي من اجل استعادة حقوقه والحفاظ علي حقوقه وقال ايمن منصور: حرصت اليوم علي زيارة نادي الزمالك والاجتماع مع مرتضي منصور للشد من أزره وأخطره بتأييدي وقال: اطالب كل نجوم ورموز نادي الزمالك بالوقوف خلف رئيسهم ودعم ناديهم وحذر أيمن منصور من المتربصين بالنادي وبالمستشار مرتضي منصور ووصفهم بأصحاب الأفكار الخبيثة الذين يسعون لإحداث وقيعة داخل النادي مؤكدا ان كل قدامي الزمالك ورموزه لابد وان يكونوا علي قلب رجل واجد خلف رئيسهم ومجلس ادرتهم . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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