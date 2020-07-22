شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: الزمالك هو نادي القرن ومرتضي رمز لكل الزملكاوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق ان نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي بكل المقاييس وليس معني أن البعض تحايل علي اللوائح وعلي نظام احتساب النقاط للبطولات الإفريقية لإهداء اللقب لنادي أخر أن هذا يلغي احقية الزمالك بلقب نادي القرن الحقيقي.

وقال منصور ان الزمالك هو لقب القرن ب9 بطولات في حين ان الاهلي الذي تم منحه اللقب حصل علي 7 بطولات فقط وحل في المرتبة الثانية بعد الزمالك .