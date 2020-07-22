شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يعلن رسميا إصابة مختار مختار بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الإنتاج الحربي رسميا إصابة مختار مختار المدير الفني للفريق الكروي الأول بفيروس كروونا ضمن الـ18 حالة التي ثبتت إيجابيها بالفريق. وقال خالد مهدي مدير الكرة إن مختار مختار مصاب بالفعل ويخضع حاليا للعزل مثله مثل باقي الـ18 حالة المصابة بالفريق، مؤكدا أن إدارة الإنتاج الحربي ستوفر لمختار وجميع المصابين أفضل طرق العزل والعلاج وعاد ليؤكد عيل أن حالة مختار مختار مستقرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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