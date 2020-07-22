شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يلغي المباراة الودية مع إنبي بعد إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا ان يخوضها الفريق العسكري امام إنبي يوم الجمعة المقبل.

ويأتي قرار الإنتاج الحربي بإلغاء أي مباريات ودية للفريق على خلفية إصابة 18 لاعبا ومدربا بالفريق بفيروس كورونا.

من جانبه انتقد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي في تصريحات تليفزيونية ان اللجنة الطبية باتحاد الكرة لم تسلم الأجهزة الطبية في الاندية الارشادات اللازمة أو أي خطاباات بالتعليمات الطبية المقرر اتبعها في أي معسكرات لفرق الدوري