شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يلغي المباراة الودية مع إنبي بعد إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا ان يخوضها الفريق العسكري امام إنبي يوم الجمعة المقبل.
ويأتي قرار الإنتاج الحربي بإلغاء أي مباريات ودية للفريق على خلفية إصابة 18 لاعبا ومدربا بالفريق بفيروس كورونا.
من جانبه انتقد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي في تصريحات تليفزيونية ان اللجنة الطبية باتحاد الكرة لم تسلم الأجهزة الطبية في الاندية الارشادات اللازمة أو أي خطاباات بالتعليمات الطبية المقرر اتبعها في أي معسكرات لفرق الدوري
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربي يلغي المباراة الودية مع إنبي بعد إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.