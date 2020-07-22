شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودي يعلن عودة أزارو للأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الاتفاق السعودي انتهاء علاقته بالمغربي وليد أزاور، المهاجم المُعار له من صفوف الأهلي المصري.

وتحدث خالد الناصر، أمين عام المجلس التنفيذي للاتفاق السعودي في مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون تايم سبورتس" أكد خلالها أن المفاوضات مع اللاعب وصلت لطريق مسدود.

وأضاف الناصر:" أزارو سيعود للأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأشار مسئول النادي السعودي إلى أن الاتفاق كان يرغب في الابقاء على خدمات أزارو حتى انتهاء الموسم الكروي في المملكلة العربية السعودية، في ظل ظهوره بشكل مميز منذ اعارته للفريق.

وكشف الناصر في نهاية تصريحاته عن السبب وراء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، مؤكداً ان المطالب المالية لأزارو هي من حالت دون استمراره حتى نهاية الموسم الكروي، مشدداً على أن رابطة الأندية السعودية يحكمها أمور خاصة بتنظيم عقود المحترفين في الاتحاد السعودي للعبة.

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