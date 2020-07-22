شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مصر الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة دوري أبطال ‏أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الإعلامي أحمد شوبير، ما تردد في الأيام الأخيرة حول تقدم دول تونس والمغرب والامارات لاستضافة ما تبقى من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير خلال ظهوره على شاشة قناة «أون تايم سبورتس»: «مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت للكاف بطلب استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا».

وأكمل تصريحاته:«ملف مصر حظي بدعم كبير من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة».

وأتم حديثه:«الاتحاد الأفريقي قرر اتباع نظام الذهاب والاياب في نصف نهائي دوري الأبطال بعدما تقدمت مصر وحدها بطلب استضافة المباريات».

ويلاقي الأهخلي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي القاري، في حين يقابل الزمالك نظيره الرجاء المغربي.

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