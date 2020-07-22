شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يشيد بالقوات المسلحة في دحر الإرهاب.. ومرتضى: كلنا جيش مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد مجلس إدارة نادي الزمالك ببسالة وشجاعة وقوة القوات المسلحة والجيش المصري في مواجهة العناصر الإرهابية الغاشمة التي تسعى إلى نشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار وذلك بعدما نجح جنود القوات المسلحة في التصدي للهجوم الغاشم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

أكد مرتضب منصور رئيس نادي الزمالك أن التعامل الشجاع والحاسم من قواتنا المسلحة ونجاحهم في إحباط العملية الإرهابية رسالة للعالم كله ان مصر ستظل بلد الأمن والأمان ورسالة تشعر جميع المصريين والعرب بالفخر بمصر وجيش مصر

وشدد منصور علي انه وكل جموع الشعب المصري مع القوات المسلحة وقال كلنا جيش مصر

ونعي مرتضي منصور ومجلس ادارته شهداء مصر الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنهم فسيح جناته ويرزق أهلهم الصبر والسلوان