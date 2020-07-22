شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«خليفة صالح سليم في الأهلي».. فاروق جعفر يكشف عن أصعب لاعب ‏واجهه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أصعب لاعب واجهه خلال مشواره الحافل داخل المستطيل الأخضر.

وقال جعفر خلال تصريحات عبر شاشة قناة نادي الزمالك:«هناك لاعبين مميزين كنت أجد صعوبة في اللعب أمامهم، على رأسهم صفوت عبدالحليم، نجم الأهلي».

وأضاف:«صفوت عبدالحليم كان لاعب أكثر من رائع، ولم يأخذ حقه في الأهلي بسبب عدم تسليط الإعلام الأضواء عليه مثل باقي النجوم».

الجدير بالذكر أن الراحل صفوت عبدالحليم قد لُقب بـ«المايسترو الصغير» نسبة إلى تشابه طريقة لعبه بنظيرتها لصالح سليم.

وعن أصعب لحظة عاصرها خلال مشوار الزمالك بالنسخة الجارية من دوري الأبطال قال جعفر:«بالطبع مباراة مازيمبي والهزيمة الثقيلة والمحبطة في بداية مشوار الفريق قبل أن يستعيد قوته».

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