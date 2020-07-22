شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيتا»: أرسنال لا يحتاج إلى المقعد الأوروبى للمنافسة فى «الميركاتو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، أن ناديه سيحتفظ بقدرته على جذب أفضل اللاعبين، حتى إذا أخفق فى التأهل لمسابقة أوروبية لكرة القدم فى الموسم المقبل.

ويحتل أرسنال المركز العاشر فى الدورى الإنجليزى، ويواجه خطر الغياب عن المنافسات الأوروبية لأول مرة منذ موسم 1995- 1996.

ويمكن للفريق التأهل للدورى الأوروبى فى الموسم المقبل، إذا تفوق على تشيلسى فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى، لكن أرتيتا يرى أن تاريخ وقيم النادى تكفى لإقناع اللاعبين بالتعاقد معه.

وأضاف المدرب الإسبانى «لا أعتقد أنه يجب إحضار لاعبين بحاجة لكثير من الإقناع». وتابع «شعورى عند التحدث مع الكثير من الأشخاص أن اللاعبين يتمسكون بالرغبة فى الانضمام إلى أرسنال بسبب التاريخ وطريقته فى الإدارة والقيم والقاعدة الجماهيرية والاستاد، هذه الأمور جذابة حقا للاعبين وهذا هو شعورى».

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، أن برشلونة عرض على نادى أرسنال الإنجليزى صفقة تبادلية من أجل ضم نجمه فى فترة الانتقالات الصيفية وسد الثغرات التى تتواجد داخل الفريق الأول. وأضافت الصحيفة أن الصفقة التبادلية التى يسعى إليها برشلونة هى أن يقدم لاعب الفريق البرازيلى فيليب كوتينيو إلى أرسنال مقابل ضم الفرنسى ماتيو جندوزى.

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