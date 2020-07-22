شكرا لقرائتكم خبر عن مبابى مستمر فى سان جيرمان رغم إغراءات الريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، موقفه من البقاء فى صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجديد. وكتب مبابى، عبر حسابه الرسمى على «تويتر»، احتفالًا بالقميص الجديد لفريقه: «فخور لقدرتى على كتابة صفحة جديدة فى تاريخ النادى بموسم 2021/2020».

وأضاف المهاجم الفرنسى الواعد: «معًا.. نحن فريق لا يُقهر». وارتبط كيليان مبابى بالرحيل عن صفوف الفريق الفرنسى والانتقال إلى ريـال مدريد الإسبانى، وفقًا لتقارير صحفية عديدة. وينتهى تعاقد مبابى مع النادى الباريسى فى صيف 2022، علمًا بأنه انضم للفريق قادمًا من موناكو فى صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية فى وقت سابق أن إدارة الملكى تعلم أن ضم مبابى هذا الصيف سيكون صعبًا للغاية بسبب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا. وأشارت إلى أن النادى المدريدى طلب من مبابى عدم تمديد تعاقده مع فريقه الذى سينتهى فى صيف 2022. ولفتت إلى أن مسؤولى الريال يستهدفون بهذه الخطوة أن يكون موقفهم قويًا عند التفاوض لشراء مبابى فى صيف العام المقبل 2021 وقبل عام واحد من انتهاء تعاقد المهاجم الفرنسى الشاب.