شكرا لقرائتكم خبر عن «الجارديان» تكشف معاناة الرياضيين قبل الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت منظمة حقوق الإنسان اتهامات إلى اليابان بسوء معاملة الرياضيين، خاصة الأطفال، بعد دراسة أكدت معاناة الرياضيين فى الأراضى اليابانية من إساءات لفظية وجسدية على يد مدربيهم. وتبعًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، صدر تقرير تضمن شهادات رياضيين يتنافسون فى أكثر من 50 لعبة، أبلغوا عن انتهاكات شملت الاعتداء عليهم ومضايقتهم، وبلغت للاعتداء الجنسى فى بعض الأحيان.

وأضاف التقرير أن العديد من الأطفال الرياضيين الذين تعرضوا لتلك الاعتداءات، عانوا من اكتئاب، كما عانى البعض من إعاقات جسدية، وصدمات مدى الحياة. وتضمن التقرير شهادات أكثر من 800 رياضى أوليمبى وباراليمبى، مارسوا الرياضة سابقًا كأطفال، وقال إن العنف وسوء المعاملة أصبحا جزءًا من الرياضة فى اليابان، التى أصبحت مصدرًا للخوف والألم، بدلًا من أن تصبح فرحة بالنسبة للطفل، وفرصة للنمو البدنى والعقلى. كما تضمن التقرير بعض الأمثلة، التى كان أبرزها انتحار لاعب كرة سلة يبلغ من العمر 17 عامًا، فى عام 2012، بسبب تعرضه لإيذاء بدنى متكرر من مدربه.

وذكر التقرير أيضًا أن مدرب فريق الجودو الأوليمبى للسيدات استقال من منصبه عام 2012، بسبب ثبوت إيذائه لاعباته جسديًا، قبل منافسات أوليمبياد لندن فى العام ذاته. كذلك انتحرت لاعبة تنس طاولة تبلغ من العمر 15 عامًا فى محافظة إيباراكى العام الماضى، وكتبت فى رسالة تركتها أن مدربها كان يهددها دائمًا بالضرب والقتل. وتنظم العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأوليمبية فى شهرى يوليو وأغسطس من العام المقبل، بعد تأجيل المنافسات التى كان من المفترض إقامتها فى 2020، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد. وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» التى ستقام فى صيف 2021، قد أعلنت إقامة حفل الافتتاح يوم 23 يوليو بدون حضور جماهيرى.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمى لأوليمبياد طوكيو، فإن حفل الافتتاح سيقام فى الثامنة مساءً بتوقيت اليابان «الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة». وأوضح الموقع أن الافتتاح لن يكون مفتوحًا للتواجد الجماهيرى للمرة الأولى فى تاريخ دورات الألعاب الأوليمبية، حيث سيتم الاكتفاء بنقله تليفزيونيًا وعبر عديد المنصات الإلكترونية.