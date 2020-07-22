شكرا لقرائتكم مدرب المقاولون العرب يكشف عن جدول المباريات الودية لذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن جدول المباريات الودية التي يخوضها ذئاب الجبل خلال فترة التوقف الحالية قبل استئناف النشاط الرياضي في أغسطس المقبل، وقال عبد الغني في تصريحات خاصة، "حددنا ثلاث مباريات حتى الآن بعد ودية أسوان ستكون أمام الإنتاج الحربي الجونة، يومي 28 و29 يوليو وطلائع الجيش يوم 4 أغسطس، وذلك بعد خوض أولى التجارب الودية أمام أسوان ، وأضاف عبد الغني أنه قد يخطط المقاولون لإضافة مباراة خامسة ولكن هذا يتوقف على موعد ضربة البداية لذئاب الجبل في بطولة الدوري فور إعلان مواعيد المباريات.

فى سياق آخر، أكد علاء عبد الغنى، أن الجهاز الفنى لذئاب الجبل سيعطى اهتمامًا خاصًا لقطاع الناشئين فى المرحلة المقبلة، مضيفًا فى تصريحات خاصة، أنه تم تصعيد لاعبين من الناشئين بالإضافة إلى الثنائى الذى يتواجد منذ فترة مع الفريق مثل محمد على ويوسف أبو هشيمة، ويوسف حسن ، وأضاف عبد الغنى أنه تم تصعيد الثنائي تايسون وفضل، لتدعيم صفوف الفريق، ويبحث الجهاز الفنى للمقاولون عن محمد صلاح جديد فى قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب فى الوقت الحالى والاستفادة المادية فى المستقبل كما حدث مع فرارى الفراعنة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.