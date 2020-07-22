شكرا لقرائتكم الجهاز الطبي للأهلي يرفض انخراط محمد محمود في التدريبات قبل شهر من الان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الطبي بالأهلي انخراط محمد محمود لاعب الفريق في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية قبل شهر من الأن، وهو موعد انتهاء البروتوكول الطبي الخاص بعلاجه خاصة بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبي للمرة الثانية منذ قرابة الـ8 أشهر، وينص البروتوكول العالمي الجديد الخاص بالعلاج بعد اجراء جراحة الرباط الصليبي، أن يستمر علاج اللاعب لمدة لا تقل عن 9 أشهر لتفادي تكرار الإصابة بعد عودة اللاعب للتدريبات والمباريات، ووضع توماس بينكيل، مُخطط الأحمال البدنية فى الأهلى، برنامجاً تأهيلياً خاصاً لمحمد محمود، ويخضع اللاعب لجلسات فى "الجيم" على فترات من أجل المساعدة فى زيادة لياقته البدنية، بعدما سبق وشارك بشكل تدريجى فى تدريبات الفريق الجماعية.

ويتابع الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر حالة محمد محمود بشكل مُستمر لتجهيزه بشكل جيد للارتباطات المقبلة، خاصة وأنه من العناصر الجيدة وصاحب قدرات فنية عالية، إلا أنه عانى من سوء حظ بعدما تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى مرتين خلال فترة قصيرة.