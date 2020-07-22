«الأولمبية» تنظم وبينار مستقبل الحركة الأولمبية بعد «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم اللجنة الأولمبية الوطنية، صباح الأحد المقبل، وبينار مستقبل الحركة الأولمبية الدولية والوطنية بعد كورونا، وينطلق الوبينار الذي سيعقد بتقنية الاتصال المرئي بمشاركة المعنيين بالحركة الأولمبية في الدولة؛ لبحث ومناقشة التحولات الكبيرة التي شهدتها الحركة الأولمبية الدولية والوطنية، وما تبعها من تغيرات على الصعد الرياضية كافة، كإعادة جدولة العديد من المحافل الأولمبية الكبرى مثل أولمبياد طوكيو وأولمبياد الشباب بداكار، وتغير مفهوم تنظيم وممارسة الرياضات المختلفة بشكل عام، وتحولها من ساحات التدريب إلى العالم الرقمي وإدارة فعالياتها بواسطة الوسائل التكنولوجية.

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