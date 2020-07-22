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شكرا لقرائتكم خبر عن جوسينز يطرق باب الأندية الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
لعب الظهير الأيسر روبن جوسينز (26 عاماً) دوراً محورياً في حملة أتالانتا الإيطالي الناجحة هذا الموسم في الدوري وفي أوروبا. وسجل جوسينز على الرغم من كونه ظهيراً 9 أهداف لفريقه، وصنع ثمانية أهداف ليقوده للمركز الثالث، ما دفع أندية أوروبا الباحثة عن تدعيم خطوطها الخلفية لملاحقته.
ووافق يوفنتوس متصدر الترتيب وفق تقرير أخير على الـ27 مليون جنيه استرليني التي يريدها أتالانتا مقابل التخلي عن نجمه، كما أن إنتر ميلان على استعداد لشرائه ليكون شريكاً لأشرف حكيمي الذي اشتراه من دورتموند في الصيف، وعبّـر مدرب تشيلسي لامبارد عن اهتمامه بشراء جوسينز وفق تقرير ألماني؛ لأن مدافعيه ماركوس ألونسو وايمرسون بالميري ليسا جديرين بمكان في التشكيلة الأساسية.
والطريف أن جوسينز يمكنه اللعب دولياً لألمانيا وهولندا؛ لأنه يحمل جوازيهما وكشف تقرير عن طلب يواكيم لوف مدرب ألمانيا من الظهير الانتقال لناد أوروبي كبير؛ كي يحصل على مكان في الماكينات؛ استعداداً لبطولة يورو التي تأجلت للعام المقبل، والتحق جوسينز بأتالانتا قادماً من هيراكليس ألميلو قبل 3 سنوات في صفقة أقل من مليون جنيه استرليني؛ لكن أبواب المستقبل الآن مفتوحة أمامه.
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