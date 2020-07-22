بالمستندات..شوبير: مصر الدولة الوحيدة التي تقدمت لاستضافة دوري أبطال أفريقيا

قال الإعلامي أحمد شوبير أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب لاستضافة بطولة دوري أبطال أفريقيا . ونفى "شوبير" خلال تقديم برنامج"ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" ما تم تداوله عن تقدم الإمارات وتونس والمغرب لاستضافة البطولة . Advertisements وأضاف أن الاتحاد الإفريقي قرر أن تقام المسابقة بنظام الذهاب والإياب بعد ما وجد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت لاستضافة البطولة . وتابع: طلب مصر لاستضافة البطولة سانده دعم كبير من وزارة الشباب والرياضة وتراجعت الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف"، عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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