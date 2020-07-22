اتحاد الكرة: إصابة 18 لاعب من فريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا

أعلن محمد سلطان مدير اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن ظهور 18 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في نادي الإنتاج الحربي.
وقال "سلطان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك": ان الفريق كان في معسكر بشرم الشيخ لمدة أسبوع، وبعد عودته وإجراء المسحات تبين إصابة 18 فردا.
وأضاف ان كل من سافروا هذا المعسكر كانت عيناتهم سلبية في البداية, مشددا علي ضرورة أن يلتزم الأفراد بالإجراءات الاحترازية والوقائية وألا يختلط اللاعبون لأن هذا ما تسبب في نشر العدوى على الأرجح.
وتابع : تم عزل كل المصابين في منازلهم لمدة 10 أيام، وبعدها سيتم إخضاعهم لمسحة جديدة, موضحا انه لم تظهر على أغلبهم أعراض، أو ظهرت أعراض بسيطة.
وكان المصري قد أعلن بدوره عن حالة إيجابية بين أفراده تخص عامل مهمات.
وفي وقت سابق أعلن عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش عن إصابته بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.
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