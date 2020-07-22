مدرب منتخب مصر: تريزيجيه أعاد الأمل لأستون فيلا بالبقاء في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن النجم محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا أعاد الأمل لفريقه بالبقاء في الدوري الإنجليزي بفضل أهدافه.

وقال طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "لو كنا نقود المنتخب وقت أزمة عمرو وردة في كأس الأمم لما كان ليعود للمنتخب مرة أخرى، ولا استطيع تحديد إذا كان سينضم للمنتخب في الفترة المقبلة".

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وأضاف: "كوكا ظُلم مع هيكتور كوبر، وأنا مقتنع به للغاية وقلت له ألا يضع ضغوط على نفسه وأن يركز في المباريات".

وتابع المدرب العام لمنتخب مصر: أهداف تريزيجيه أحيت أمل أستون فيلا في البقاء في بريميرليج، وهو نجم الفريق خلال الفترة الأخيرة ومستواه تطور للغاية".

واختتم طارق مصطفى: "أرى أنه يستمر في الدوري الإنجليزي، وإذا هبط أستون فيلا أرى أنه سيأتي له عرض من البريميرليج بسبب مستواه العالي".