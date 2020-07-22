عمرو فهيم يكشف أسباب رحيله عن الزمالك ويؤكد رفض انتقاله للأهلي

كشف عمرو فهيم مدافع نادي الزمالك والإسماعيلي السابق، كواليس رحيله عن القلعة البيضاء، ورغبة النادي الأهلي في التعاقد معه. وقال فهيم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "رحلت عن الزمالك مع عبدالحميد بسيوني بقرار من أتوفيستر مدرب الزمالك السابق". عبدالحميد بسيوني بقرار من أتوفيستر مدرب الزمالك السابق". وأضاف "رحلنا إلى النادي الإسماعيلي وحصلنا على بطولة الدوري الممتاز". Advertisements وعن رغبة النادي الأهلي في ضمه، علق عمرو فهيم، قال "مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق طلب انضمامي للقلعة الحمراء مع محمد بركات لكنني رفضت وفضلت الاستمرار مع الإسماعيلي". قال "مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق طلب انضمامي للقلعة الحمراء مع محمد بركات لكنني رفضت وفضلت الاستمرار مع الإسماعيلي". وتابع " جماهير الإسماعيلي من أوفى الجماهير، وعشت فترة رائعة داخل الإسماعيلي". وأتم حديثه " مواجهات الأهلي كانت الأصعب خلال مسيرتي لكنها كانت مباريات قوية للغاية".

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