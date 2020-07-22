شاهد.. لاعب الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن محمد حمدي ذكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ظهر نتيجة المسحة الرابعة. الرابعة. ونشر حمدي ذكي عبر قصته بحسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي العالمي إنستجرام قائلاً: "الحمد لله على كل شيء إيجابية كورونا وقدر الله ماشاء فعل.. ارجو الدعاء". شيء إيجابية كورونا وقدر الله ماشاء فعل.. ارجو الدعاء".

وظهرت نتيجة المسحة الرابعة لفيروس كورونا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي وأثبتت إصابة اثنين إدارين بالإضافة إلى محمد حمدي ذكي لاعب الفريق.

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