تريزيجيه يعلق على هدفه في أرسنال: أتمنى البقاء بالبريميرليج

تحدث النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، بعدما قاد فريقه أستون فيلا لتحقيق الفوز الصعب على أرسنال 1-0 مساء الثلاثاء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

قال تريزيجيه خلال تصريحاته بعد المباراة: " 3 نقاط هامة حصلنا عليها بعد الفوز على كريستال بالاس، قلت من قبل إنني

أظهر في الأوقات الصعبة وقد كان".

أضاف: "هدفنا الآن الفوز في المباراة المقبلة للبقاء في الدوري لأننا نستحق ذلك، كان لدينا دوافع كبيرة للفوز لأنه لا بديل عنه وأغلقنا كل المنافذ أمام أرسنال".

وعن هدف المباراة الوحيد قال: "توفيق من الله، وأتمنى البقاء في الدوري لأنني مررت بذات التجربة 3 مرات

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في بلجيكا ومرتين في تركيا".

بهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده من النقاط إلى 34 متخطيًا واتفورد بفارق الأهداف والذي خسر اليوم أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة، وبفارق 3 نقاط عن بورنموث صاحب المركز الـ19 برصيد 31 نقطة.

وتحدد الجولة الـ38 والأخيرة الهابط بين 3 فرق، حيث سينجو فريق واحد ويهبط اثنين من الثلاثة المذكورين.

فى المقابل توقف رصيد أرسنال عند 53 نقطة فى المركز العاشر، ليهدر فرصة التأهل الأوروبي بنسبة كبيرة، ولأول مرة يبتعد عن المنافسات الأوروبية منذ موسم 1995-1996.