طارق مصطفى يكشف حقيقة أزمته مع حسام البدري في المنتخب

رفض طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر، التعليق على أزمته مع حسام البدري المدير الفني للفراعنة. وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ما تردد عن وجود توتر بيني وبين حسام البدري غير صحيح، فهو مدرب مميز وأقدره". حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ما تردد عن وجود توتر بيني وبين حسام البدري غير صحيح، فهو مدرب مميز وأقدره". وأكمل: "طلبت التواجد مع حسام البدري في المنتخب و كان اسمي مرشح للانضمام للجهاز الفني". وأتم: "لا يوجد تضارب أدوار بيني وبين أحمد أيوب، الجميع تركز لأننا جهاز مصري وليس أجنبي".

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