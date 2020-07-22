رابح ماجر: إمكانيات تريزيجيه تأهله للعب لأندية أقوى من أستون فيلا

أعرب رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، عن تمنياته بانتقال المحترف المصري محمود تريزجيه لاعب أستون فيلا، إلى نادِ أقوى، مشيراً إلى أن إمكانيات اللاعب تأهله لذلك.

وقال ماجر خلال تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر: "أرى أن تريزيجيه يمتلك إمكانيات فنية وبدنية تأهله للعب لفرق قوية،

ولذلك أتمنى أن ينتقل إلى أحد الأندية القوية على غرار محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي".

وأضاف "تريزيجيه قدم أداءاً جيداً في كأس الأمم الإفريقية الماضية مع المنتخب المصري".

وقاد محمود تريزيجيه فريقه أستون فيلا لاقتناص ثلاث نقاط مهمة

في مسابقة الدوري الإنجليزي ، بعد تحقيق الانتصار على أرسنال في الجولة قبل الأخيرة بفضل هدف تريزيجيه.

وتطرق في حديثه عن ارتباط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، قائلا: "محمد صلاح يلعب في ليفربول بطل أوروبا والحائز على الدوري الإنجليزي وأحد أعرق وأقوى الأندية في أوروبا، كما أن الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم، لذلك من الأفضل استمراره مع ليفربول".