كشف رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، عن توقعاته بشأن الفائز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي. وقال ماجر خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أم بي سي مصر: "توقع النادي الفائز بدوري أبطال إفريقيا يعد أمرا صعبا، لأن جميع الفرق المتنافسة قوية للغاية، فمصر والمغرب تقدم كرة قدم قوية وممتازة". المتنافسة قوية للغاية، فمصر والمغرب تقدم كرة قدم قوية وممتازة". وأضاف "هناك أفضلية للفرق المصرية بسبب إقامة مباريات العودة على أرضهم، وهذا سيصعب الأمر على الفرق المغربية المطالبة بتحقيق نتيجة Advertisements كبيرة في المغرب". كبيرة في المغرب". وأردف "أرى أن الأهلي فريق قوي للغاية ويمتلك لاعبين مميزين وهذا سيصعب الأمر على الوداد". وأتم "الزمالك والأهلي مطالبان بتحقيق نتائج جيدة في المغرب لتسهيل مهمة العودة". يذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حين سيواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي بنفس الدور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابح ماجر يكشف توقعاته بشأن الفائز بدوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.