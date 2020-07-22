طارق مصطفى يكشف تعليق حسام حسن على حارس جنوب إفريقيا السابق

كشف طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق، قال عن حارس مرمى جنوب أفريقيا في نهائي أمم أفريقيا

98، إنه حارس "معندوش فكرة".

قال مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى

البلد: "حسام حسن قال جول معندوش فكرة أحمد حسن يشوط كده تدخل طارق مصطفى يزقها برجله كده تدخل".

الجدير بالذكر أن المنتخب فاز بهدفي الصقر وطارق مصطفى، وحارس جنوب إفريقيا كان بريان بالوي.