طارق مصطفى: الجهاز الفني للمنتخب يشعر بالقلق على الدوري بعد إصابات كورونا

أكد طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للمنتخب يشعر بالقلق على الدوري بعد ظهور إصابات كورونا في فرق الدوري. وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "فوجئت ببعض اللاعبين في الوديات يتعمدون لعب الكرات الصعبة". عبر قناة صدى البلد: "فوجئت ببعض اللاعبين في الوديات يتعمدون لعب الكرات الصعبة". وأكمل: "مصطفى سلطان مهاجم إف سي مصر وأحمد فهمي من طنطا من العناصر المميزة في الدوري خارج الفرق الكبيرة". من العناصر المميزة في الدوري خارج الفرق الكبيرة". وأتم: "واجهتنا ظروف صعبة في المنتخب لم تحدث لمن سبقونا ولن تحدث لمن يتولى المهمة بعدنا". ومن المقرر استكمال الدوري الممتاز بدءا من السادس من اغسطس المقبل بعد توقف اكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا.

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