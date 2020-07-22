مدرب أستون فيلا: الانتصار على أرسنال دفعة كبيرة لنا

تحدث دين سميث مدرب نادي أستون فيلا، عن فوز فريقه أمام أرسنال، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وفاز أستون فيلا على أرسنال بهدف دون رد بفضل المحترف المصري محمود تريزيجيه.

وقال سميث خلال تصريحات صحفية عقب

المباراة: "الانتصار على أرسنال دفعة كبيرة بالنسبة لنا، ويجب أن نكرر الفوز أمام وست هام في الجولة الأخيرة من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "قدمنا مباراة رائعة أمام أرسنال ولا أتذكر أي فرصة لأرسنال على مرمى فريقنا، كنا نرغب في تواجد الجماهير في الملعب معنا لرفع الروح المعنوية للاعبين".

ويحتل نادي أستون فيلا المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة متساويا مع واتفورد في النقاط الذي يحل في المركز الثامن عشر.