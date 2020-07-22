طارق مصطفى: قرار استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب كان بإجماع الجهاز الفني

أكد طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن شرف كبير أن ينضم أي لاعب لمنتخب مصر، وقرار استبعاد لاعبي بيراميدز كان بالإجماع بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري.

وقال طارق خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "موقف عمرو

وردة الذي حدث في أمم إفريقيا الماضية، إذا حدث في وجودنا كان لن يعود للمعسكر مرة أخرى، لأن الأهم بالنسبة لنا التزام اللاعبين من الناحية الأخلاقية".

وتابع: "لم أستطيع أن أتحدث عن مستقبل عمرو وردة مع المنتخب الوطني

خلال الفترة المقبلة، ولكن في حالة التزامه داخل الملعب وخارجه سيكون متواجدا معنا لأنه يمتلك مميزات فنية.

وأضاف أنه مقتنع تماما بأحمد حسن كوكا مهاجم لمنتخب مصر، وتعرض للظلم مع كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة بسبب طريقة لعبه الدفاعية. وأتم أن كوكا يمتلك مميزات كبيرة داخل منطقة الجزاء سواء من خلال استغلاله للعرضيات أو انهاء الهجمة بكشل جيد على مرمى الخصم.