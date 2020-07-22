ميلان يتجاوز عقبة ساسوولو وأتالانتا ينتزع المركز الثاني بانتظار عثرة لإنتر

قاد السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش ميلان للفوز على مضيفه ساسوولو 2-1 في الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ودوّن ابراهيموفيتش هدفين (19 و47) فيما سجل اللاعب فرانشيسكو كابوتو هدف أصحاب الأرض الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 42.



وصعد ميلان إلى المركز الخامس مؤقتاً (59 نقطة) متقدماً بفارق نقطة واحدة عن روما الذي يلتقي سبال الأربعاء، و3 نقاط عن نابولي الذي يلعب مع بارما.



وافتتح ابراهيموفيتش التسجيل بعد مرور 19 دقيقة ورد ساسوولو بهدف لفرانشيسكو كابوتو (42 من ركلة جزاء) لكن ايبرا منح التقدم مجدداً لميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما كسر مصيدة التسلل وراوغ الحارس قبل أن يضع الكرة داخل الشباك.



وشهدت الدقيقة الأخيرة طرد لاعب ساسوولو المغربي مهدي بوربيعة ليكمل فريقه الشوط الثاني بعشرة لاعبين.



ونجح أتالانتا بتخطي ضيفه بولونيا بهدف وحيد اليوم الثلاثاء في المرحلة ذاتها، وسجل هدف الفوز الوحيد الكولومبي لويس مورييل 62.



وصار رصيد أتالانتا 74 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً خلف يوفنتوس المتصدر (80 نقطة) وأمام إنتر ميلان 72 الذي سيلعب ضد فيورنتينا غداً الأربعاء. أما رصيد بولونيا فتوقف عند النقطة 43.



وحققت كتيبة المدرب جان بييرو غاسبيريني ست انتصارات تواليا منذ استئناف الدوري إثر توقف قصري بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أن تتعادل مع يوفنتوس 2-2 ثم مع فيرونا 1-1 في المرحلتين الاخيرتين.



في المقابل، لم يفز بولونيا صاحب المركز العاشر بأي من مبارياته الأربع الاخيرة فخسر اثنتين وتعادل في مثلهما.



وبات اتالانتا اول فريق يسجل 95 هدفا في الدوري المحلي منذ أن نجح في ذلك فيورنيتنا موسم 1958-1959.



ويتمتع اتالانتا بأقوى خط هجوم في الدوري هذا الموسم (95 هدفا) لكنه يعاني من غياب هدافه السلوفيني جوزيب ايليسيتش الذي لم يتعاف من إصابة ألمّت به.



وبلغ أتالانتا الذي يخوض موسماً استثنائياً محلياً وأوروبياً، الدور ربع النهائي من دوري ابطال أوروبا من مشاركته الاولى في المسابقة القارية، حيث أوقعته القرعة ضد باريس سان جرمان الفرنسي الذي سيلتقيه الشهر المقبل في لشبونة عند استئناف المنافسات.



يذكر أنه في حال عدم فوز انترميلان على فيورنيتنا الأحد، سيفتح المجال أمام يوفنتوس ليحسم اللقب الخميس في حال فوزه على أودينيزي.





المصدر: بي إن سبورت