رياضة | أول تعليق من تريزيجيه بعد التألق أمام أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من تريزيجيه بعد التألق أمام أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن سعادته بعد التألق فى مباراة فريقه استون فيلا أمام نظيره فريق أرسنال والتي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور له من المباراة التي سجل فيها هدفاً وعلق عليها قائلا:"‏و ما توفيقي الا بالله".

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يذكر أن تريزيجيه قاد فريقه استون فيلا لفوز مهم على حساب نظيره نادى أرسنال بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

ليصبح نادى أستون فيلا فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.