رياضة | أزمة كبرى تضرب الوداد البيضاوي قبل موقعة الأهلي النارية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة كبرى تضرب الوداد البيضاوي قبل موقعة الأهلي النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الوداد المغربى أزمة كبيرة قبل المواجهة المرتقبة ضد النادي الأهلي الأهلى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر له سبتمبر المقبل.

وكشفت صحيفة "le360 sport" المغربية أن نادي الوداد مهدد بفقدان خدمات 6 لاعبين سوف تنتهي عقودهم مع الفريق بشكل رسمي يوم 13 سبتمبر المقبل، قبل مباراة الفريق المغربي ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة المغربية أن اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع الوداد هم، الحارس ياسين الخروبى، ومحمد الناهيرى، وأمين تيجزوى، وإبراهيم النقاش، وعادل الراحيلى، ومحمد رحيمى، الذى تنتهى إعارته من شباب المحمدية.

Advertisements

وقرر الإتحاد الإفريقي "كاف" العودة لنظام "الذهاب - الإياب" في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بدلا من مباراة واحدة.

واستقر الكاف على اقامة مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الاسبوع الأخير من شهر سبتمبر، بينما ستقام مباراتي الإياب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وستقام المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر المقبل، وتقرر إقامتها في القاهرة حال تأهل الأهلي والزمالك، وفي المغرب حال تأهل الرجاء والوداد، أما في حالة تأهل فريق مصري وآخر مغربي ستقام في دولة محايدة.