رياضة | مبابي يحسم موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مبابي يحسم موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي حسم موقفه من الاستمرار في صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأفادت تقارير صحفية عالمية مؤخرًا بأن كيليان مبابي ارتبط بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن تعاقد مبابي ينتهي مع النادي الفرنسي في صيف 2022 علما بأنه انضم إلى الفريق قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.

ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة يحتفل فيها بالقميص الجديد لفريقه, حيث علق عليها قائلًا: "فخور لقدرتي على كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي بموسم 2021/2020, معًا.. نحن فريق لا يقهر".