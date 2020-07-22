شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر أكتوبر يجهز الزمالك للدورى وأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الزمالك على خوض معسكر مغلق بـ٦ أكتوبر أستعداداً لعودة الدورى والبطولة الإفريقية.

ومن جانبه، أبدى مرتضى منصور، رئيس النادى، ارتياحه وسعادته بالمستوى الذى ظهر عليه فريقه فى مباراته الودية ضد سموحة، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 5 - 1، كما أبدى جاهزية الفريق وترحيب النادى بخوض المباريات المتبقية فى دورى أبطال إفريقيا بأى نظام، سواء كانت مباريات نصف النهائى من مباراة واحدة أو مباراتى ذهاب وعودة، كما أكد أنه إذا كان قرار الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، والمشرف العام على الكرة، أمير مرتضى منصور، استكمال الدورى فإنه يرحب بذلك بعد اطمئنانه على الفريق.

وقال رئيس الزمالك: «لو عايزين تلعبوا الدورى معايا فريق كبير واطمنت عليه، لسه ولا صفقة من الجديدة دخلت والمفاجآت قادمة فى الزمالك».

وأضاف مرتضى منصور أن ناديه مستعد لخوض نصف النهائى الإفريقى فى أى مكان، مؤكدًا أن الزمالك لا يفرق معه إقامتها من مباراة واحدة أو مباراتى ذهاب وإياب.

وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «الزمالك لديه هدف واضح وصريح بالمنافسة على اللقب الإفريقى هذا الموسم»، موضحًا أن إقامتها بنظام الذهاب والإياب يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الزمالك والرجاء، وبين الوداد والأهلى.

من ناحية أخرى، استقر نادى الزمالك على خوض مبارياته الودية المتبقية بمعسكره الحالى على أرضية ملعب استاد «الجيش» ببرج العرب والتى ينتظر أن يواجه فيها كلًا من طلائع الجيش وبيراميدز، ويلتقى الزمالك نظيره طلائع الجيش فى ثانى ودياته استعداداً لاستئناف النشاط الكروى مساء اليوم الأربعاء، على أن يخوض المباراة الثالثة، الخميس، على نفس الملعب أمام بيراميدز.

ونجح الفريق فى حسم نتيجة الودية الأولى أمام سموحة بخمسة أهداف لهدف، وشهدت المباراة تألق عدد كبير من اللاعبين، ما ساهم فى حالة من الطمأنينة لدى الجهاز الفنى.

وخاض الفريق تدريباته بمقر المعسكر، وشهد المران فى البداية، قيام كارتيرون بعقد جلسة مع اللاعبين، تحدث خلالها عن تفاصيل مباراة سموحة الودية.

وأشاد كارتيرون بأداء اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى التدريبات، خصوصًا أنه مازال هناك عمل شاق يجب على اللاعبين تنفيذه خلال المرحلة المقبلة قبل عودة النشاط بشكل رسمى، كما تحدث عن أهمية معالجة بعض الأخطاء التى حدثت فى لقاء سموحة لتجنبها فى المباريات المقبلة، سواء ودية أو رسمية.

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وخصص كارتيرون فقرة من التدريبات، ركز خلالها على النواحى الخططية، وبدأ المران بالتدريبات البدنية الخفيفة وحرص الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين لمجموعات خاضت تدريبات بالكرة، قبل إجراء تقسيمة بين فريقين شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها فى مباراة طلائع الجيش.

فيما اكتفى طارق حامد، لاعب وسط الفريق، بخوض تدريبات تأهيلية، وذلك بعد تعرضه لإصابة بشد خفيف فى العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة، وفضل الجهاز الفنى استبداله بين شوطى المباراة، ويسعى الجهاز الطبى للزمالك لتجهيز اللاعب فى الفترة الحالية للمشاركة فى التدريبات الجماعية، بعد انتهاء البرنامج التأهيلى له.

كما حرص الجهاز الطبى بقيادة محمد أسامة على خضوع الثنائى، كريم بامبو ومصطفى فتحى، لقياسات بدنية وتدريبات تأهيلية، بعد انتظامهما فى المعسكر.