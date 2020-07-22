شكرا لقرائتكم محمود الشامي: لائحة اتحاد الكرة المصري غير معمول بها لدي فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود الشامي، رئيس نادي لدية المحلة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن اللائحة المعمول بها حالياً في اتحاد الكرة المصري تختلف عن اللائحة الموجودة لدى الفيفا وغير معمول بها لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف عضو الجبلاية السابق فى تصريحات لبرنامج ملعب ON TIME SPORT، على قناة 1 ON TIME SPORT ، قائلا: "نعمل الآن باللائحة الاسترشادية التي تم تفويض اللجنة الأوليمبية بوضعها، وتغافل الاتحاد تماماً عن عقد جمعية عمومية غير عادية في تلك الفترة لوضع لائحة للاتحاد" .

وواصل الشامي قائلا: الاتحاد عقد 3 جمعيات عمومية غير عادية، كان مطلوب منها كتابة الروابط وعمل التراخيص، في الجمعية الثالثة كانت لمناقشة بند الـ 8 سنوات ونائب الرئيس.

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وتابع الشامي في تصريحاته: لائحة الاتحاد هي الوحيدة المخالفة للوائح الأندية، واتحاد الكرة اعتمد لائحة في 2019 بعدما عقد جمعية عمومية ولكنه لم يرسلها إلى الفيفا، مؤكدا أن تأجيل أمم أفريقيا منحنا الفرصة لالتقاط الأنفاس كان من المفترض وضع الجدول وإعلانه للأندية بشكل أسرع.