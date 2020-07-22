شكرا لقرائتكم محمود الشامي : وضع لوائح تفصيل في اتحاد الكرة لاستبعاد أسماء بعينها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقاً، أن هناك مجموعة تحاول وضع لائحة تفصيل لاتحاد الكرة من أجل منع أشخاص بعينها من الترشح للانتخابات المرتقبة.

وأضاف عضو الجبلاية السابق فى تصريحات لبرنامج ملعب ON TIME SPORT، على قناة 1 ON TIME SPORT ، الفيفا يريد تداول السلطة في الاتحادات المحلية ليس احتكارها لكن البعض يحاول وضع لوائح تفصيل لمنع أسماء بعينها من التواجد في الانتخابات، والمكتب التنفيذي في اتحاد الكرة لم يفعل في أغلب الدورات

وواصل الشامي تصريحاته قائلا : الأهلي ساند مقترحات رابطة الأندية في ملف عودة الجماهير، وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي كان متحمساً للغاية لرابطة الأندية ومشروع بطاقات عودة الجماهير،

وتابع حديثه : أحمد مجاهد طلب إلغاء اجتماع رابطة الأندية بحجة عدم علم أبو ريدة، وصدمت بقرار اتحاد الكرة بحل رابطة الأندية، ولم أفشل مرة في حياتي وحتى الآن مصدوم من القرار.

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وقال الشامي سأخوض انتخابات على منصب نائب الرئيس مستقل ومستحيل أنزل عضو، مضيفا ليس لدى خلاف شخصى مع هانى أبو ريدة ، ولابد من عرض لائحة النظام الأساسي على الجميع وعدم انتظار اعتمادها من الفيفا

وأكد أن هناك مقاومة شديدة داخل اتحاد الكرة ضد عمل رابطة الأندية، مشددا على ضرورة انشاء رابطة لكل قسم من اقسام الدوري الثلاثة ، ولابد أن تنفذ اللجنة الخماسية كل ما تم الاتفاق عليه مع الجمعية العمومية ولا بد من اصدار لائحة النظام الأساسي وطرحها للمجتمع وانصح اللجنة الخماسية باعتماد اللائحة الشفافية والحوكمة مطلبين اساسين في للائحة الجديدة