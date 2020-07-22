شكرا لقرائتكم عمرو فهيم: مواجهات الأهلي كانت الأصعب علي طوال مشواري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو فهيم لاعب الإسماعيلي السابق، أن مواجهات الأهلي كانت دائما الأصعب عليه في الدوري والأفضل في الموسم.

وقال فهيم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، على فضائية أون تايم سبورت، أن مباريات الأهلي كانت تشهد تواجد جماهيري رهيب مقارنة بجماهير الزمالك التي كانت تحتشد لمؤازرة اللاعبين والنادي.

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وتابع فهيم، أن جماهير الإسماعيلي من أوفى الجماهير التي عاش معها أوقاتا عظيمة، موضحا أن كل حلمهم تحقيق بطولة وبذل الجهد والعطاء.

وأضاف لاعب الدراويش السابق، أن استئناف الدوري سيؤثر سلبا على بطولة الدوري الجديد.