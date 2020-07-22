الجناينى يتواصل مع شركة تقنية الفيديو لاستعجال وصول السماعات الحديثة

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جدة - عمرو شويل أجرى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة اتصالات بالشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو وكذلك وزير الشباب والرياضة من أجل استعجال وصول السماعات الحديثة التى سيتم استخدامها مع عودة الدورى لاسيما بعد شكوى الحكام من السماعات القديمة خلال المباريات الست التى شهدت تطبيق التقنية قبل توقف الدورى ، فيما طلب مندوبو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصرى خلال الاجتماع الذى عقد مؤخرا ، إقامة الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة بمشاركة 225 ناديا هم أعضاء الجمعية العمومية بالكامل دون قرار التقليص، بعد خطاب اللجنة الأولمبية بضرورة عقد الجمعية بعد انتهاء الموسم الجارى حتى يتم تصنيف الأندية وتحديد من لهم حق حضور الجمعية العمومية المقبلة.

وعقدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجتماعًا مع مندوبى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة موقف الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة للجبلاية وكذلك الانتخابات في ظل الغموض الشديد الذي يحيط بها لاسيما بعد تصريحات هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا يجوز إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقًا للقانون المصرى قبل أن يتم إجراء تصنيف أندية الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن التصنيف لا يمكن إجراؤه هو الآخر قبل أن ينتهى الموسم الكروى الحالى، وبناء على ذلك فإنه من الصعب بل والمستحيل إقامة انتخابات للجبلاية بعد أن طالب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إقامتها.. وأضاف حطب أنه لا يجوز لـ فيفا التدخل فى القانون المصرى والذى ينص على عدم إقامة الانتخابات قبل إجراء تصنيف الأندية والهيئات الرياضية المشاركة فى الجمعية العمومية، وبما أن مسابقة الدورى هذا الموسم ستنتهى بعد شهر نوفمبر، فلا مجال للدعوة للانتخابات خاصة أن موعد الدعوة من 1 يوليو حتى 30 أكتوبر، مؤكدًا أنه سيتم مد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لمدة عام آخر.. كما حذر حطب من اقامة الانتخابات قبل نهاية الموسم لأن ذلك سيودي لبطلان المجلس الجديد.