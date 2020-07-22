شكرا لقرائتكم أرقام كريم العريبي صفقة بيراميدز المنتظرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف هانى سعيد المدير الرياضى بنادى بيراميدز، بالمفاوضات الجارية مع الجزائرى كريم العريبى مهاجم فريق النجم الساحلى، من أجل تدعيم خط الهجوم فى الموسم الكروى الجديد، إلا أن المفاوضات مازالت شفهية بين إدارات الناديين ولم تصل لمرحلة الرسمية حتى الأن، فى الوقت الذى نفى فيه مسئولو الأهلى الدخول فى مفاوضات مع كريم، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن اللاعب خارج حسابات الفريق تماماً بسبب رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، الذى يرفض فكرة التعاقد مع لاعبى عربى، وتتجه النية لضم لاعب أجنبى فى أحد المراكز التى طلب فايلر تدعيمها وأهمها الجناح (يميناً وشمالاً) والمهاجم.

كريم العريبى صاحب الـ 26 عامًا، حيث إنه من مواليد 24 يونيو 1994، يجيد اللعب بالقدم اليمنى فى مركز المهاجم، ويصل طول اللاعب لـ 191 سم، ووزنه 81 كم، وهو هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بـ 10 أهداف، متفوقًا على جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي صاحب الـ 7 أهداف.

ويعد العريبى أول لاعب يتمكن من كسر حاجز العشرة أهداف منذ نسخة 2008 التى أنهاها مهاجم أنيمبا النيجيرى ستيفان وارجو متصدرا ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا.

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شارك كريم العريبى مع فريق النجم الساحلى هذا الموسم فى 11 مباراة بالدورى التونسى و8 مواجهات فى دورى أبطال أفريقيا، وفى المجمل قضى العريبى موسمين مع النجم التونسى خاض فيهم 40 مباراة ، أحرز خلالهم 25 هدفاً.

وكان نادى النجم الساحلى التونسى تعاقد مع الجزائرى كريم عريبي، مهاجم دفاع تاجنانت الجزائري، لمدة أربعة مواسم، فى الانتقالات الشتوية 2018/ 2019.

وتوج العريبى ببطولتين الأولى كانت مع فريق شباب بلوزداد الجزائرى حيث حصل على لقب كأس الجزائر لموسم 2016/2017، والثانية كانت مع فريق النجم الساحلى بالتتويج بدورى أبطال العرب بعد الفوز على الهلال السعودى.

فهل يستفيد بيراميدز من خدمات كريم العريبى حال إتمام التعاقد معه بشكر رسمى، خاصة وإن الفريق السماوى يكثف البحث عن مهاجم سوبر لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الصيفى المقبل.