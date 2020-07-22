شكرا لقرائتكم عبد الله سيسه: تلقيت عرضا للانتقال إلى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف البوركينابى عبد الله سيسيه مهاجم فريق الزمالك والمصرى السابق، عن أنه تلقى عرضاً للانتقال إلى الأهلى من قبل بعض مسئولية ولكن بصفة غير رسمية ، وأوضح عبدالله سيسية خلال تصريحات تلفزيوينة أنه قرر أعتزال كرة القدم لكنه مُستمر في التدريبات للحفاظ على لياقتة البدنية ، وشدد سيسيه على أنه تشرف بالتدريب تحت قيادة حسام حسن وحسن شحاتة ومختار مختار وتعلم منهم الكثير، وتابع النجم البوكينابي :" كنا فريق رائع ..وكان بأمكاننا تحقيق المزيدا من النجاح مع الزمالك كما أن أحمد حسن قائد حقيقي ولاعب كبير وأعطاني العديد من النصائح التى أعتز بها ، وختم اللاعب تصلايحاته ،: "تمنيت اللعب بجانب شيكابالا لكن لم يحالفني الحظ، وشعرت بالراحة في نادي المصري خاصة مع رئيس النادي كامل ابو علي". سيسيه كان يلعب ضمن صفوف المصري 2010 -2012 ثم انتقل إلى الزمالك في صفقة انتقال حر ومنه إلى اتحاد الشرطة.

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