شكرا لقرائتكم محمد حمدي زكي يعلن إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد حمدي زكي لاعب فريق الإسماعيلي إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب إجرائه للمسحة الخاصة بالفيروس وظهرت نتيجتها ايجابية، وقال محمد حمدي زكي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إصابته بكورونا: "الحمد لله على كل شئ إيجابية كورونا وقدر الله ما شاء فعل.. دعواتكم".

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن رأيه في إقامة ودية الأهلي وسموحة يوم الجمعة المقبل بعد إعلان إصابة اثنين من لاعبي الفريق الأزرق بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.

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قال سلطان في تصريحات تليفزيونية: "لا مانع من إقامة ودية الأهلي أمام سموحة بعد عزل اللاعبين الاثنين والاطمئنان على باقي الفريق" ، مضيفا أن سموحة ظهرت به نتائج إيجابية بعد ودية الزمالك حيث إن الفريقين يخضعان لمسحات كورونا بشكل أسبوعي للاطمئنان على حالة اللاعبين.

فى سياق متصل نصح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بتقليل عدد الوديات بين فرق الدوري خلال الفترة الحالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نشر العدوى ، حيث قال فى تصريحات تليفزيونية "يجب تقليل الوديات قدر الإمكان وكذلك تقليل الحاضرين في المباريات تفاديا لازدياد الحالات المصابة".