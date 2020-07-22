شكرا لقرائتكم مصطفى الفرماوي يعود إلى تونس للانتظام في تدريبات اتحاد بن قردان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم الأربعاء، مصطفى الفرماوي لاعب الأهلي السابق، إلى تونس من أجل الانتظام في تدريبات فريقه اتحاد بن قردان، استعداداً لعودة منافسات الدوري التونسي المقرر انطلاقه في الثاني من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد،وكان الفرماوى قد عاد إلى مصر مع مجموعة الرياضيين خلال مايو الماضي، على متن رحلة جوية خاصة لاستعادة العالقين فى تونس على إثر أزمة كورونا ، وقال الفرماوي، في تصريحات خاصة، إنه يطمح في الفترة المقبلة إلى الانضمام إلى المنتخب الأوليمبى، مشيراً إلى أن رحيله عن الأهلي كان بهدف المشاركة الأساسية لإثبات جدارته بارتداء قميص الفراعنة في أولمبياد طوكيو.

وحرص مصطفى الفرماوى على خوض التدريبات المنزلية بشكل يومى فى منزله، للحفاظ على لياقته البدنية من أجل العودة إلى فريقه فى الفترة المقبلة، حيث يستهدف لاعب الأهلى السابق الانضمام إلى المنتخب الأولمبى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو المقبلة.

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وكان الاتحاد التونسى لكرة القدم، أعلن مؤخرًا، عن مواعيد المباريات المتبقية من الموسم الحالى 2019 – 2020، على مستوى بطولتى الدورى والكأس، والتى من المقرر أن تستأنف منافساتها، بداية من شهر أغسطس المقبل، بعد أن توقفت فى منتصف شهر مارس الماضى، فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتعود منافسات الدورى التونسي بمباريات الجولة السابعة عشرة فى ثانى أيام شهر أغسطس المقبل، حيث ستلعب 7 جولات خلال شهر أغسطس، على أن ينتهى الموسم الحالى، بمباريات الجولة الـ26، يوم 20 سبتمبر المقبل.