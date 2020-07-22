شكرا لقرائتكم المصرى يقرر إلغاء معسكر الفريق ببرج العرب بعد إصابة أحد مسئولى المهمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية إلغاء معسكر الفريق المقام ببرج العرب بمدينة الإسكندرية بعد التأكد من إصابة أحد مسئولى المهمات بالفريق الأول بفيروس كورونا المستجد حفاظا على حياة اللاعبين والجهاز الفنى وحتى يقوم الفريق بمسحة جديدة يحددها اللجنة الطبية لإتحاد الكرة .

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كانت نتيجة المسحة الطبية الخامسة أظهرت إصابة أحد مسئولى المهمات بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” التى أجراها الفريق ببداية معسكره المغلق أول أمس بمدينة برج العرب ، لتكون تلك الحالة هى الإصابة الأولى داخل النادي المصري منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد ، وقد قررت إدارة المصري عزل كافة المخالطين لمسئول المهمات بغرفته داخل المعسكر لمدة خمسة عشر يومًا داخل منازلهم ، وذلك حتى يتم تحديد مدى إصابتهم من عدمه.

وتعادل المصرى مع طلائع الجيش وديا بهدفين لمثليهما فى اولى مباريات الفريق ببرج العرب قبل أن يؤكد طارق العشرى المدير الفنى للفريق الساحلى أن هناك حالة من الرعب داخل معسكر الفريق نظرا لأن المصاب خالط جميع اللاعبين وهو ما جعل البعض ينتابه الشك والخوف خوفا من العدوى .