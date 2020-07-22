شكرا لقرائتكم شوبير: خالد عبد العزيز لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، لا ينتوي الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المرتقب مضيفا أن هناك مرشح مفاجأة ستكشف عنه الأيام القادمة ، رافضاً عن هذه المفاجأة

فيما أعلن محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة حالياً، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقاً، عن نيته في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المرتقبة على منصب نائب الرئيس.

وقال الشامي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج " ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: سأخوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس، أرى أن هناك تغيير قوي في الجمعية العمومية، ولن أخوض الانتخابات كعضو أو رئيس في أي وقت قادم، وحتى الآن سأخوض الانتخابات مستقلا.

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أضاف : لا قيمة لأي مرشح دون وجود لوائح، وأدعو اللجنة الخماسية أن تحافظ على ما قدمته في الفترة الماضية وتحاول الحفاظ على تلك المكتسبات، ورغبة الاتحاد في إدارة الملفات بنفسه دون تدخل وراء رفضه لوجود رابطة الأندية.

وواصل: تحدثت الأسبوع الماضي مع المهندس هاني أبو ريدة وليس لدي خلاف شخصي معه هو أخ كبير، وأعتقد أنه يهتم أكثر بانتخابات اتحاد الكرة أكثر من انتخابات الكاف، وستكون معركة حاسمة بين هاني أبو ريدة وأحمد شوبير في انتخابات الجبلاية، وأثق في شعبيتي بين أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة..