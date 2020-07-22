«الأبيض» يدشن المدرسة الكولومبية اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُدشن منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم تجمعه الأول بعد ظهر اليوم الأربعاء في المعسكر المغلق بالعين والذي يستمر حتى 27 يوليو الجاري تحت قيادة مدربه الكولومبي الجديد خورخي لويس بينتو الذي وصل إلى الإمارات أمس وعقد اجتماعاً بمقر اتحاد الكرة مع يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، على أن يتم تقديم المدرب الجديد اليوم أيضاً في أول تجربة يخوضها «الأبيض» مع مدرب من المدرسة الكولومبية.

ومن المنتظر أن يجري «الأبيض» حصته التدريبية الأولى مساء اليوم الأربعاء على استاد هزاع بن زايد الذي يستضيف كل التدريبات على مدار أيام المعسكر.

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وتضم قائمة منتخبنا الوطني 28 لاعباً هم: خالد عيسى،علي خصيف، محمد الشامسي، عادل الحوسني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، يوسف جابر، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، أحمد برمان، علي سالمين، علي صالح، عبدالله رمضان، بندر الإحبابي، خلفان مبارك، عمر عبدالرحمن، كايو كانيدو، فابيو ليما، علي مبخوت، أحمد خليل وسبيستيان تيجالي.

من جهته، أكد محمد عبيد حماد مستشار لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية مشرف المنتخب «أننا نقف على اعتاب مرحلة جديدة وحاسمة مفعمة بالتفاؤل مع بداية موسم جديد، وفي ظل مدرب جديد له اسمه وتاريخه المميز، وأيضاًَ مع مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي صاحب الرؤية المستنيرة والمبادرات الملهمة في التطوير والبناء التي لفتنت كل الأنظار طوال فترة التوقف الماضية، ولا شك أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز من أجل حصد النقاط الكافية في المباريات الأربع المتبقية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، خصوصاً أن 3 منها ستكون على أرضنا».

وبالنسبة للقائمة المختارة من اللاعبين فقد تم اختيارها من قبل مساعدي المدرب بالتنسيق والتعاون مع المدرب الوطني سليم عبدالرحمن ثم عرضوها عليه، وهو من رشح العدد بحسب ما يناسب المعسكر وفقا لرؤيته، واتفقنا مع المدرب على أن يبقى باب المنتخب مفتوحاً، بناء على المردود سواء في المعسكرات أو المباريات.