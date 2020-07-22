رابطة للمدربين السودانيين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة التنفيذية المؤقتة لرابطة المدربين السودانيين بدولة الإمارات اجتماعها الأول في حضور عميد المدربين السودانيين الخبير بشارة عبدالنضيف عضو اللجنة الاستشارية التشريفية العليا، والخبير دفع الله حاج سعيد (جميل) رئيس اللجنة وجميع الأعضاء. وتقرر حصر عدد المدربين السودانيين العاملين وغيرهم قبل المضي في مشروع تنفيذ الأهداف الفنية والتطويرية والاجتماعية والتكافلية. يذكر أن دور اللجنة التنفيذية المؤقتة يرتكز على بناء أساس متين يكون قادراً على تسيير نشاط الرابطة وفق آليه تعزز من قدرات المدربين الفنية وتطور الأفكار وتمهد لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد للرابطة.

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