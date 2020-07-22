السيتي يطلق «اللاعب الموهوب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مدارس السيتي لكرة القدم، وبنك أبوظبي الأول عن المرحلة التالية من برنامج اللاعب الموهوب، الذي سبق له أن حقق نجاحاً بالغاً، خاصة أنه يمنح الفرصة للانضمام لمجموعة اللاعبين خلال الموسم القادم والحصول على فرصة مميزة للتدريب في مانشستر سيتي.

وتركز المبادرة التي تشمل كافة أرجاء أبوظبي ودبي، على مساعدة خمسة من اللاعبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة من أجل تطوير قدراتهم وإبراز مهاراتهم. ويوفر برنامج اللاعب الموهوب فرصة مثالية للاعبي كرة القدم الشباب من أجل الارتقاء بمستواهم تحت إشراف المدربين الخبراء في مدارس السيتي لكرة القدم.

وكان البرنامج قد شهد سابقاً اختيار بعض اللاعبين المتميزين الذين توجهوا في زيارة إلى مختلف نوادي مجموعة السيتي لكرة القدم في جميع أنحاء العالم وتدربوا فيها، وكان من بينها نادي مانشستر سيتي ونادي نيويورك سيتي.